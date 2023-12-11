"Finansman tükeniyor" uyarısı yapılmıştı: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Beyaz Saray'a gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'a davet etti. Beyaz Saray'dan Pazar günü yapılan açıklamada Salı günü yapılacak görüşmenin amacının "Rusya'nın acımasız işgaline karşı kendilerini savunan Ukrayna halkını destekleme konusunda ABD'nin sarsılmaz kararlılığının altını çizmek" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Rusya Ukrayna'ya yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını arttırırken, liderler Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ve bu kritik anda ABD'nin desteğinin devam etmesinin hayati önemini ele alacaklar" denildi.

Zelenski'nin ofisi de Pazar günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukraynalı liderin Pazartesi günü Washington'a geleceğini ve "bir dizi toplantı ve görüşmeyi" içeren bir çalışma ziyareti sırasında Biden ile görüşeceğini bildirdi.

SENATÖRLERE HİTAP EDECEK, TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK

Ayrıca Zelenski'nin Salı sabahı Kongre Binası'nda ABD'li senatörlere hitap etmek üzere davet edildiği de öğrenildi.

Senato'daki Cumhuriyetçiler geçen hafta 106 milyar dolarlık Ukrayna'ya acil yardım paketinin geçmesini engellemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'un sözcüsü Raj Shah, Reuters'a yaptığı açıklamada Johnson ile Zelenski arasında özel bir görüşme olacağını da söyledi.

Kongre Ukrayna'ya yardım için 111 milyar dolar ayırmış durumda ve Biden'ın bütçe direktörü Shalanda Young geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine gönderdiği bir mektupta ABD'nin Ukrayna'ya silah ve yardım göndermek için ayırdığı fonun yılsonuna kadar tükeneceğini ve bunun da Ukrayna'yı savaş alanında "diz çöktüreceğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı: Biden, yardım paketini hayata geçirmek için önemli tavizler vermeye hazır

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazar günü iki televizyon röportajında, "Finansmanımız tükeniyor" diyerek Ukrayna için risklerin özellikle yüksek olduğunu söyledi. Blinken, "Bu gerçekten adım atma zamanı çünkü atmazsak ne olacağını biliyoruz. Putin cezasız bir şekilde ilerleyebilecek ve Ukrayna'da durmayacağını biliyoruz" dedi.

Blinken, Biden'ın yardım paketini harekete geçirmek için önemli tavizler vermeye hazır olduğunu söylediğini belirtti. Blinken, "Bu, Başkan'ın üzerinde çalışmaya tamamen hazır olduğu bir konu" dedi.