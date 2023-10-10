Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis: Hepimiz bu insanlık suçuna dahiliz, onlarca yıldır susuyoruz

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalarla ilgili eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'ten dikkat çeken açıklamalar geldi: "Hepimiz bu insanlık suçuna dahiliz. Onlarca yıldır susuyoruz. Orada herhangi bir sorun yaşanana, insanlar ölene, kameralar oraya ulaşana kadar susuyoruz."

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis: Hepimiz bu insanlık suçuna dahiliz, onlarca yıldır susuyoruz

Hamas'ın saldırısıyla başlayan ve İsrail'in karşılık vermesiyle başlayan çatışmalarda can kayıpları artıyor.

Konuyla ilgili Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, süren gerilimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bölgedeki sorunun İsrail tarafından uygulanan şiddet ve ırkçılıktan kaynaklandığını söyledi. Varoufakis, asıl suçlunun yıllarca İsrail şiddetine sessiz kalan Batı dünyası olduğunu dile getirdi.

Varoufakis, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin tarihi altyapısına dikkat çekti ve Batı toplumunu suçladı.

"AFRİKA'DA SORUMLU SİYAHİLER MİYDİ?"

Olayların başlangıç noktasının İsrail'in sistematik ırkçı siyaseti ve şiddet yöntemleri olduğunu anlatan Yunan Eski Bakan, Güney Afrika'da siyahilerin uğradığı ırkçılığı örnek gösterdi. Dönemin Afrika yönetiminin beyaz üstünlüğü gözeterek siyahilere uğradığı şiddete atıfta bulundu ve "Orada yaşananların da sorumlu siyahiler miydi?" diye sordu. Asıl problemin ayrımcı ve ırkçı politikalar olduğunu anlattı.

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"FİLİSTİNLİLER HAPİSHANEDE YAŞIYOR"

Filistinlilerin bir hapishanede yaşadıklarının altını çizen Yunan siyasetçi, ırkçılığa ve ayrımcılığa uğrayanların ya öleceğini ya da isyan edeceğini belirtti.

Açıklamalarını sürdüren Varoufakis bölgede şuan yaşananların sorumlusu olarak ise Batı dünyasını gösterdi. "Hepimiz bu insanlık suçuna dahiliz. Onlarca yıldır susuyoruz. Orada herhangi bir sorun yaşanana, insanlar ölene, kameralar oraya ulaşana kadar susuyoruz." dedi. Varoufakis "Suçlular, biziz Avrupalılardır. Her bir Alman, Fransız, Yunan ve ABD toplumunun üyesi suçludur." diye ekledi.

Yunan Eski Bakan, Batı dünyasının kendisini affettirmesi için barışa kararlı bir adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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