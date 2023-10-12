Eski KKTC Başbakanı gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yürütülen "sahte reçete soruşturması" kapsamında eski Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Eski KKTC Başbakanı gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yürütülen "sahte reçete soruşturması" kapsamında eski Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, polis tarafından gözaltına alındı.

Halen doktorluk yapan Siber hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının suç duyurusunda bulunması üzerine geçen ay başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandı.

Siber'in soruşturmaya dahil edilme gerekçesiyle ilgili bilgi verilmedi.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesini sahte reçetelerle zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla doktor, eczacı ve eczane çalışanlarından oluşan 40 şüpheli soruşturmaya dahil edildi.

"KKTC'nin ilk kadın Meclis Başkanı ve Başbakanı" unvanını taşıyan Siber'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler
KKTC Gözaltı
Son Güncelleme:
Hasadı hızlı başladı. Yapamazsın diyenlere inat şimdi 181 milyon lira gelir bekleniyor Hasadı hızlı başladı. Yapamazsın diyenlere inat şimdi 181 milyon lira gelir bekleniyor
Hasadı yapılan Ayçiçeği tarlalarından ek gelir! Birçok köylü yapmaya başladı Hasadı yapılan Ayçiçeği tarlalarından ek gelir! Birçok köylü yapmaya başladı
İsrail Suriye'nin Şam ve Halep havalimanını vurdu İsrail Suriye'nin Şam ve Halep havalimanını vurdu
Hollywood’da grev yeniden başlayacak Hollywood’da grev yeniden başlayacak
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi
Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun
35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı! 35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı!
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi: İşte düğünden kareler Melek Mosso evlendi: İşte düğünden kareler
Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş! Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş!