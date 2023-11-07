Eski ABD Başkanı Trump'tan gündem olacak İran itirafı: Beni aradılar ve...

Donald Trump, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olayıyla ilgili bir iddiada bulunarak, İranlı bir yetkiliyle arasında geçen konuşmayı anlattı.

Eski ABD Başkanı Trump'tan gündem olacak İran itirafı: Beni aradılar ve...

Bir dönemin dünya siyasetine, yaptığı çıkışlarla damga vuran iş insanı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili bir itirafta bulundu.

Trump, İran'ın Korgeneral'i Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İranlı bir yetkiliyle arasında geçtiğini iddia ettiği bir konuşmayı açıkladı.

Donald Trump, şunları söyledi:

"İranlılar aradı. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler."

NE OLMUŞTU?

ABD'nin 3 Ocak 2020 tarihinde İHA'lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlemiş olduğu saldırı sonucu, Kasım Süleymani'nin öldüğü açıklanmıştı.

ABD yetkilileri, Süleymani'nin 29 Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresinde yapılan protesto gösterisinin arkasındaki kişi olmasını, İHA saldırısının nedeni olarak açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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