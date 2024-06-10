Eşcinsel gece kulübü açmak istedi, akıl hastanesine kaldırıldı

Pakistan'da eşcinsel gece kulübü açmak için başvuru yapan bir adam, akıl hastanesine nakledildi.

The Telegraph'a verdiği röportajda kimliğini açıklamayan adam, El-Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Abbottabad'da kulüp açma niyetinde olduğunu belirtmişti.

Başvurusunda, Abbottabad'da ve ülkenin diğer bölgelerinde yaşayan eşcinsel, biseksüel ve bazı heteroseksüeller için bir kolaylık ve kaynak olacağını ifade etmişti.

Ancak başvurunun sızması, yerel halkın ve siyasetçilerin büyük tepkisine neden oldu.

Sağcı Pakistan Awami Tehreek (PATY) lideri Naseer Khan Nazir, kulübe izin verilmesi halinde "çok ağır sonuçları" olacağını belirtirken, bir PATY milletvekili de binaya benzin döküp ateşe vereceğini açıkladı.

Muhafazakar bir dini parti olan Jamiat Ulema Islam'ın (JUI) lideri ise kulübü kurmaya çalışan kişinin kısa süre önce İngiltere'ye yaptığı bir ziyaretten döndüğünü iddia etti.

AKIL HASTANESİNE KALDIRILDI

Adamın, gelen tepkiler sonucu 9 Mayıs'ta Peşaver'deki Sarhad psikiyatrik hastalıklar hastanesine nakledildiği belirtildi. Arkadaşları, onun güvenliğinden son derece endişe duyduklarını ve onu ziyaret etmelerinin ya da daha fazla bilgi edinmelerinin engellendiğini söyledi.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Akıl hastanesine gönderilmeden önce The Telegraph'a verdiği bir röportajda adam, şunları söyledi:

“Ben insan haklarından bahsediyorum ve herkesin insan haklarının savunulmasını istiyorum. Pakistan'da en çok ihmal edilen topluluğun hakları için mücadeleye başladım ve her forumda sesimi yükselteceğim. Yetkililer reddederse, mahkemeye başvuracağım ve Hindistan mahkemesi gibi Pakistan mahkemesinin de eşcinseller lehine karar vereceğini umuyorum.”

Pakistan'da eşcinsel ilişkinin yasadışı olduğu ve iki yıldan ömür boyu hapse kadar cezası olduğu biliniyor. Heteroseksüel çiftler arasında da sevgi gösterileri hoş karşılanmamakta ve evlilik öncesi zina suç sayılıyor.