Hindistan'da Narendra Modi'nin üçüncü dönem başbakanlığı başlıyor

Hindistan'da Narendra Modi, yeni Bakanlar Kurulu'nu kurdu. Yeni hükümet, Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) koalisyonu tarafından oluşturuldu. Modi, 71 bakanı göreve atadı.

Hindistan'da Narendra Modi'nin üçüncü dönem başbakanlığı başlıyor

Hindistan'da üçüncü kez başbakan seçilen Narendra Modi, yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Modi, 71 bakanın 30'unu merkezi hükümetin işleyişini yürütecek kabine üyesi, 36'sını eyalet işlerinden sorumlu bakan ve 5'ini eyalet işleriyle ilgilenen bağımsız bakan olarak görevlendirdi.

Yeni koalisyon hükümetini kuran Modi, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun huzurunda üçüncü kez başbakan olarak yemin etmişti. BJP'nin başında olduğu Ulusal Demokratik İttifakı (NDA), yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri kazanmıştı, ancak yeter sayı olan 272'ye ulaşamadığından hükümeti kurmak için NDA'nın koalisyonuna ihtiyaç duymuştu.

Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) öncülüğündeki Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) ise anketlerdeki tahminlerin çok üzerinde oy alarak 543 sandalyenin 234'ünü elde etmişti.

Kaynak: AA

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