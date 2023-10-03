Ermenistan Parlamentosu Roma Statüsü'nü onayladı: Rusya ile ipleri gerecek adım

Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'nü onayladı. Statünün onaylanması, en azından yasal olarak, Ermenistan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret etmesi halinde tutuklamak zorunda kalacağı anlamına da geliyor.

Roma Statüsü'nün onaylandığı parlamento oturumu sırasında muhalefet partileri görüşmeleri boykot ederek salonu terk etti.

Ermenistan, Roma Statüsü'nü 1999 yılında imzalamış ancak onaylamamıştı. Ermenistan hükümeti 1 Eylül 2023 tarihinde UCM Roma Statüsü'nün onaylanmasına ilişkin bir taslağı Parlamento'ya göndermişti. Rusya, Ermenistan'ın kararından duyduğu "memnuniyetsizliği" dile getirerek bu adım için açıklama talep etmişti.

ROMA STATÜSÜ NEDİR?

Roma Statüsü, 15 Haziran 1998-17 Temmuz 1998 tarihleri arasında toplanan Birleşmiş Milletler Konferası'nın karara bağladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş statüsüdür. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM); savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir.

UCM kararlarının bağlayıcılığı ülkelerin Roma Statüsü'ne taraf olup olmamasına bağlıdır. Roma Statüsü'ne taraf olan ülkeler, UCM'nin kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Taraf olmayan ülkeler mahkemeyi yalnızca belirli suçlar için yetkilendirebilir.

UCM, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama ve yakalama kararı yayımlamıştı. Tutuklama ve yakalama kararının sebebi Ukraynalı çocukların 'hukuksuz sınır dışı edilmesi' olarak açıklanmıştı.