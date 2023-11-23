DSÖ, artan solunum yolu hastalıklarına ilişkin Çin'den resmi bilgi talep etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), solunum yolu hastalıklarındaki ve çocuklar arasında zatürre vakalarındaki artışa ilişkin Çin’den resmi bilgi talebinde bulundu.

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DSÖ, artan solunum yolu hastalıklarına ilişkin Çin'den resmi bilgi talep etti

DSÖ, solunum yolu hastalıklarındaki artış ve çocuklarda görüşen zatürre hakkında ayrıntılı bilgi almak Çin’den bilgi istedi. DSÖ’den yapılan yazılı açıklamada, “13 Kasım’da düzenlenen bir basın toplantısında, Ulusal Sağlık Komisyonu'ndaki Çinli yetkililer, ülkede solunum yolu hastalıkları vakalarında artış olduğunu bildirdi. Çinli yetkililer bu artışı, Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ve grip, mikoplazma zatürresi (çocukları etkileyen yaygın bir bakteriyel enfeksiyon), solunum sinsityal virüsü (RSV) ve SARS-CoV-2 (Covid-19'a yol açan virüs) gibi bilinen patojenlerin dolaşımına dayandırdı. Yetkililer, sağlık tesisleri ve sağlık sisteminin hastaları yönetme kapasitesinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladı” ifadeleri kullanıldı. 21 Kasım'da medyada Çin'in kuzeyindeki çocuklarda tanı konulamayan zatürre salgınına dair bilgiler yer aldığı belirtilerek, “Bunların daha önce Çinli yetkililer tarafından bildirilen solunum yolu enfeksiyonlarındaki genel artışla mı yoksa ayrı olaylarla mı ilişkili olduğu belirsiz. 22 Kasım'da DSÖ, Uluslararası Sağlık Tüzüğü mekanizması aracılığıyla çocuklar arasında bildirilen bu vakalara ilişkin laboratuvar sonuçlarının yanı sıra ek epidemiyolojik ve klinik bilgiler talep etti. Ayrıca influenza, SARS-CoV-2, RSV ve mikoplazma zatürresi dahil bilinen patojenlerin dolaşımındaki son eğilimler ve sağlık sistemleri üzerindeki mevcut yük hakkında daha fazla bilgi talep ettik. DSÖ ayrıca Çin'deki mevcut teknik ortaklıkları ve bağlantıları aracılığıyla klinik tedavi uzmanları ve bilim adamlarıyla da iletişim halindedir” denildi.

Açıklamada, “Ekim ortasından bu yana Çin'in kuzeyinde son üç yılın aynı dönemine kıyasla grip benzeri hastalıklarda artış olduğu bildirildi. Çin, grip, grip benzeri hastalıklar, RSV ve SARS-CoV-2'deki eğilimler hakkında bilgi toplamak ve Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi gibi mekanizmalara rapor vermek için sistemlere sahiptir. DSÖ bu konuda ek bilgi talep ederken, Çin halkına solunum yolu hastalığı riskini azaltmak için tavsiye edilen aşıları da içeren önlemleri uygulamasını, hastalardan uzak durulmasını, hastayken evde kalınmasını, gerektiğinde test yaptırılmasını ve tıbbi bakım alınmasını, uygun şekilde maske takılmasını, iyi havalandırmanın sağlanmasını ve düzenli el yıkanmasını öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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