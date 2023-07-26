Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı ile görüştü

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang Yi, baş başa ve heyetler arası görüşmede ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı.

Görüşmelerde, "Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu" gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde duruldu.

UYGUR TÜRKLERİNİN DURUMU

Bu çerçevede, Çin ile ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı artırılması konuları gündeme geldi.

Ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da görüşüldü.

Bunun yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu çerçevede Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirildi.

Kaynak: AA

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