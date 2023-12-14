Bakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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