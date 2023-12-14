Bakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan, Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/3jU59HsriZ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 14, 2023
Kaynak: AA
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