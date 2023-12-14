Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ermenistan'la normalleşme açıklaması: Engel görmüyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ermenistan'la normalleşmenin önünde engel görmediğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ermenistan'la normalleşme açıklaması: Engel görmüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’da mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Fidan ve Bayramov görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, burada yaptığı açıklamada, Ermenistan ile normalleşmenin önünde bir engel görülmediğini belirtti.

Fidan yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz bağlar bulunmakta. Biz Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Azerbaycan'ın haklı davasının yanında bulunurken, Azerbaycan'ın kendi topraklarında egemenliğini yüzde yüz destekliyoruz. Azerbaycan-Ermenistan görüşmeleri memnuniyet verici

Azerbaycan'daki işgal son bulduktan sonra artık bir çatışmaya gerek kalmadığını düşünüyoruz, bundan sonraki yolun barışla iletilmesi gerektiğini her zaman belirttik.

Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerinin tamamen yanındayız. Bazı ülkelerin yanlış yaklaşımları da söz konusu olabiliyor, biz Türkiye olarak yanlış yaklaşımların önüne geçmek için görüşmelerde bulunuyoruz. Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde bir engel görmüyoruz"

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