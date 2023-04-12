Diplomatik ilişkilerin normalleşmesi sürecinde Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağının altı çizildi.

Dışişleri bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti. Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta resmi ziyaret için Mısır'a gitmişti. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BÜYÜKELÇİ ATAMASI SİNYALİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün katıldığı bir canlı yayında Mısır ile Türkiye'nin karşılıklı büyükelçi atamalarının Sameh Shoukry'nin Türkiye ziyaretinde gündeme gelebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu katıldığı yayında, "Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmalara başladığımızı söylemiştik. Sonuçta bu aşamaya geliyoruz. Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde bunu açıklayabiliriz. İstişare edeceğiz geldiğinde. Mısır'da çok iyi ağırlandık. Ziyaretimiz son derece pozitif geçti. Artık yavaş yavaş somut adım atma zamanı geldi" diye konuştu.