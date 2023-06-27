Devlet Başkanı Lukaşenko: Prigojin Belarus'ta

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıkladı. Lukaşenko'nun açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 'silahlı isyan'ın sona ermesinin ardından Prigojin'in nerede olduğunu bilmedikleri yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Reuters'ın Belarus devlet haber ajansı BELTA'dan aktardığına göre, Lukaşenko, Prigojin'in Belarus'ta olduğunu doğrulayarak, Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrennikov'un 'Belarus ordusunda Wagner gibi bir birim olmasından rahatsız olmayacağını söylediğini' belirtti. Lukaşenko, Khrennikov'a konuyu Prigojin ile görüşmesi talimatı verdi.

Wagner için henüz kamp inşa etmeye başlamadıklarını aktaran Belarus Devlet Başkanı, Wagner'e artık kullanılmayan askeri üslerinden birini teklif ettikleri bilgisini paylaştı.

Rusya'da devlet ve Wagner arasında 24 Haziran'da yaşanan gerilimin Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun arabuluculuğunda sona ermesini sağlayan anlaşma, Prigojin'in Belarus'a gitmesin izin veriyor, Wagner savaşçılarının ise isterlerse Rusya ordusuna katılmasını ya da Prigojin ile birlikte Belarus'a gitmesini öngörüyordu.

POLONYA: BİZİM İÇİN ÇOK OLUMSUZ SİNYALLER

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise konuya ilişkin açıklamasında Wagner birliklerinin Belarus'a gitmesinin ülkesi için 'olumsuz bir sinyal' olduğunu söyledi. Basına açıklamada bulunan Duda, "Ne olduğunu görüyoruz, Wagner Grubu şeklindeki Rus güçlerinin Belarus'a gittiğini görüyoruz. Wagner şefi de oraya gidiyor. Bunların hepsi, bizim için, müttefiklerimiz ile güçlü bir şekilde paylaşacağımız çok olumsuz sinyaller" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Günün sonunda Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti. FSB, 27 Haziran'da bir açıklama yaparak Wagner hakkındaki ceza davasının kapatıldığını duyurdu.