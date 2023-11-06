Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan yaşamını yitirdi

Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan 85 yaşında hayatını kaybetti.

DEVA Parti'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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