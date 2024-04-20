Danimarka’da havalimanında bomba ihbarı! 1 kişi gözaltına alındı

Danimarka'da bulunan Billund Havalimanı’na bomba ihbarı yapıldı. Bomba ihbarının ardından tüm yolcular ve personel tahliye edildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Danimarka’da havalimanında bomba ihbarı! 1 kişi gözaltına alındı

Danimarka’nın Billund kentindeki havalimanına bomba ihbarı yapıldı. Havalimanındaki tüm yolcular ve personel tahliye edildi. Polisten yapılan açıklamada, bomba tehdidiyle bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Polis Michael Weiss, "Tahliye sakin bir şekilde yapıldı, yolcular talimatlarımızı takip etti" dedi. Weiss, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, havaalanının ne zaman açılacağının bilinmediğini belirtti.

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Polis, bomba arama köpekleri ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin bomba imha ekipleri havalimanındaki incelemelerini sürdürüyor.

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