Dang Humması Alarmı: 9 Vaka Tespit Edildi

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Eastern vilayetinde 9 dang humması vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Dang Humması Alarmı: 9 Vaka Tespit Edildi

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, Eastern vilayetine bağlı bazı bölgelerinde 9 kişide dang humması vakasının görüldüğünü belirtti.

Kuma-Aboagye, bu vakaların başta sıtma sanıldığını ancak yapılan dang humması testinin pozitif çıktığını aktardı.

DANG HUMMASI

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA

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