'Çocuk' sanılarak evlat edinilen 'sosyopat cüce'nin hikayesi belgesel oldu

“Natalie Grace’in İlginç Hikayesi” isimli araştırma belgeseli, ABD’de bu hafta yayımlandı. Yapımcılar, ABD’de yaşayan Michael ve Kristine Barnett çiftinin 2010 yılında 6 yaşında olduğunu düşünerek evlat edindikleri daha sonra yetişkin ve “sosyopat” teşhisli bir cüce olduğunu fark ettikleri Natalie Grace’in hikayesini aktardı.

Belgeselde konuşan Michael Barnett, ailenin bir süre bir “sahtekar ve sosyopat” ile yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Barnett, 2010 yılında evlat edinme ajansı tarafından arandıklarını, Natalie Grace’in cüce olduğunu ve karar vermek için 24 saatleri olduğunu söylediklerini anlattı. Barnett, “Natalia’yı evlat edindik çünkü hiçbir zaman sevilmeme tehlikesi içindeki birine yardım etmek istedik” dedi. Barnett, Ukrayna doğumlu Natalie’nin doğum sertifikasında 4 Eylül 2003 yazdığını ekledi.

ÇOCUK OLMADIĞINA DAİR ŞÜPHELER BAŞLADI

Barnett, eski eşi Kristine’in evlat edindikten bir gün sonra Natalie’ye banyo yaptırdığını ve kasık bölgesinde kıllar gördüğünde “şaşırdığını” söyledi. Kristine daha sonra Natalie’nin regl olduğunu da fark etti ve Natalie’yle yüzleşti.

Barnett, evde bulundukları son zamanlarda Natalie’nin kendilerine bıçak çektiğini, öldürmekle tehdit ettiğini de anlattı.

Natalia’nın tehlikeli davranışlarının ardından aile onu bir akıl hastanesine götürdü ve doktorlar “sosyopat” teşhisi koydu. İsmini vermeden belgeselde yer alan bazı hastane personelleri, Natalia’nın hastanede kaldığı sürede erkek hastalara cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Barnett ailesi zamanla Natalia’nın bir çocuk değil, yetişkin olduğunu anladı.

NATALİA'YA EV TUTULDU

Aile, mahkemeye dava açarak Natalia’nın doğum kayıtlarını değiştirdi. Natalia Grace, mahkeme kararıyla 23 yaşında bir olarak kabul edildi.

Barnett ailesi yetişkin olduğunu anladıkları Natalia’ya bir ev bularak yalnız yaşamasını sağladı. Natalia’nın yeni evindeki komşuları da tehditkâr davranışları olduğunu anlattı.

Natalia’nın bir komşusu, yetişkin olmasına rağmen cüce olması nedeniyle kadının evde işlerini tek başına halletmekte zorlandığını söyledi. Natalia’nın faturalarının ödenmemesi sonucu elektrik ve telefon hattının kesilmesi üzerine yetkililer duruma müdahale etti. Barnett ailesi, Natalia’yı üç yıldan uzun süre yalnız başına bıraktıkları için yargılandı.

Natalia Grace ve Kristine Barnett, belgeselde yer almayı kabul etmedi.