Cinsiyetsiz yargıç evinde cansız halde bulundu

Meksika'da, LGBT aktivisti olan cinsiyet tanımlamalarını reddeden (non-binary) yargıcı Jesus Ociel Baena, evinde cansız halde bulundu.

Son Güncelleme:
Cinsiyetsiz yargıç evinde cansız halde bulundu

Meksika'nın ilk cinsiyetsiz (non-binary) yargıcı Baena’nın, evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Meksika'da, LGBT aktivisti olan cinsiyet tanımlamalarını reddeden (non-binary) yargıcı Jesus Ociel Baena, ikinci bir kişinin cesediyle birlikte kendi evinde cansız halde bulundu.

Meksika'daki yer basının haberine göre, bulunan ikinci cesedin Baena'nın ortağı olduğu ifade edildi.

Eyalet başsavcılığı, eve üçüncü bir kişinin girdiğine dair herhangi bir işaret olmadığını açıklarken Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez "bunun bir cinayet mi yoksa bir tür kaza mı olduğunun" belirsiz olduğunu söyledi.

LGBT hakları grubu Letra S, yerel makamları, ölümleri önyargısız ve kapsamlı bir şekilde soruşturmaya çağırdı.

Associated Press'te yer alan habere göre, Letra S grubu direktörü Alejandro Brito, 38 yaşındaki Baena'nın "çok sayıda nefret mesajı ve hatta şiddet ve ölüm tehditleri" aldığını söyledi

Etiketler
Meksika
Son Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki hastanelerin yarıdan fazlası işlevsiz DSÖ'den Gazze'deki hastanelerle ilgili açıklama
Artık izleyemeyeceksiniz. Burcu Biricik'ten kötü haber! Herkes üzüldü Artık izleyemeyeceksiniz. Burcu Biricik'ten kötü haber! Herkes üzüldü
Hamsiyi yanlış yiyormuşuz! En değerli yerini çöpe atmayı durdurmalısınız Hamsiyi yanlış yiyormuşuz! En değerli yerini çöpe atmayı durdurmalısınız
Google'a 15 milyonluk ceza Google'a 15 milyonluk ceza
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi!
Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren iller Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu
Dilan Polat'tan sonra gözler onun üstündeydi: Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama
İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu! Onlardaki kin kimsede yok İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! SGK uzmanı, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi!