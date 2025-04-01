Çin'den ABD'ye 'Müzakere Masasına Dön' Çağrısı

Çin cephesinden yapılan yeni açıklamada, ABD'ye müzakere masasına dönme çağrısında bulunuldu.

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Çin'den ABD'ye 'Müzakere Masasına Dön' Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözücü Guo Jiakun, ABD’ye müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, günlük basın toplantısında, Çin’in Kapsamlı Ortak Eylem Planı anlaşması temelinde yeni bir uzlaşıya varılmasını desteklediğini belirtti. Kapsamlı Ortak Eylem Planı anlaşmasının uygulanmasının ABD’nin anlaşmadan çekilmesi nedeniyle sekteye uğradığını vurgulayan Guo, ABD’nin siyasi samimiyet göstererek, müzakere masasına bir an önce dönmesi gerektiğini, yaptırım, baskı ve güç kullanma tehdidinin çözüm getirmeyeceğini söyledi.

Önceliğin müzakere masasına dönmek için uygun koşulların yaratılması gerektiğini vurgulayan Guo, İran’ın nükleer sorununun da diplomatik yolla çözülmesinde ısrar edilmesinin tek doğru tercih olduğunu kaydetti. Sözcü Guo, “Çin, müzakerelerin bir an önce başlatılması için çaba harcamayı sürdürecek. Aynı zamanda, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini savunmak ve Orta Doğu'da barış ile istikrarı teşvik etmek amacıyla tüm tarafların makul kaygılarını gözeten adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya çalışacak” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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