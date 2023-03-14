Çin lideri Cinping'in Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşeceği iddia edildi

ABD medyasında yer alan habere göre, Çin lideri Xi Jinping’in Rusya’y yapacağı ziyaretin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşeceği öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana ilk kez Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile görüşme iddia edildi.

Kaynak, Zelensky ile yapılacak sanal görüşmenin büyük olasılıkla Çin liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen Moskova ziyaretinden sonra gerçekleşeceğini kaydetti.

Potansiyel müzakerelerin, Pekin'in ikinci yılına giren Rusya’nın Ukrayna işgalinde arabulucu olma çabalarını daha da ileriye götürmesi bekleniyor. Şubat ayı sonlarında Çin, Ukrayna'da barışa giden yolu açmak için kendi 12 maddelik yol haritasını açıkladı. Pekin, uluslararası toplumu durumu barışçıl bir şekilde çözme çabalarını teşvik ederek iki tarafı da "itidalli olmaya" çağırdı.