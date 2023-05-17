CIA, Ruslar için 'casusluk' ilanını Youtube üzerinden verdi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rusya’da askerlere, istihbaratçılara, Rus yönetimi ve ekonomisi ile ilgili bilgi sahibi olanlara teşkilatla temas kurmaları ve casusluk yapmaları çağrısı yaptı.​​​​​​​

CIA, Ruslar için 'casusluk' ilanını Youtube üzerinden verdi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rusya’da askerlere, istihbaratçılara, Rus yönetimi ve ekonomisi ile ilgili bilgi sahibi olanlara teşkilatla temas kurmaları ve casusluk yapmaları çağrısı yaptı.​​​​​​​

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken CIA, YouTube hesabı üzerinden Rusça bir video yayınlayarak Ruslara casusluk çağrısı yaptı.

Yayınlanan görüntüde temsili Ruslar, anonim Tor ağı aracılığıyla CIA ile gizlice iletişim kurmak üzere zorlu bir karar alıyor.

Görüntüdeki bir kişi "Yalanlara kolayca inanıyor olabiliriz. Ancak gerçekliğimizi biliyoruz. Yaşadığımız gerçekliği, fısıltılarla konuştuğumuz gerçekliği." diyor.

Anlatıcı ise görüntünün sonunda “Bu benim Rusya'm. Hep benim Rusya'm olacak. Dayanacağım. Ailem dayanacak. Eylemlerinden dolayı itibar içinde yaşayacağız.” ifadelerini kullanıyor.

Görüntüye iliştirilen metinde ise “CIA, Rusya hakkında gerçeği öğrenmek istiyor ve bilgi sahibi olan güvenilir kişileri arıyor. Onlar, bilgilerinizin düşündüğünüzden daha değerli olabileceğine inanıyorlar.” denildi.

CIA’nın iletişim kurmaya istekli olan insanları son derece değerli gördüğü ve saygı duyduğu belirtilen metinde, “Subay mısınız? İstihbarat, diplomatik, bilim, yüksek teknoloji alanında mı çalışıyorsunuz veya bu alanlarda faaliyet gösteren insanlarla ilişkiniz mi var? Rusya Federasyonu'nun ekonomisi veya üst düzey yönetimi hakkında bilginiz mi var? CIA ile iletişime geçin. Sizin etrafınızdaki insanlar gerçeği duymak istemeyebilir, ancak onlar duymak istiyor.” ifadelerine yer verildi.

Görüntüye iliştirilen metinde Ruslara Tor ağı üzerinden iletişim kurmaları için gerekli bilgileri içeren bir link de paylaşıldı.

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