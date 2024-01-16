Brezilya'da şiddetli yağış: 11 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Son Güncelleme:
Brezilya'da şiddetli yağış: 11 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da, Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, kentte "acil durum" ilan ettiklerini belirtti.

Şiddetli yağışlarda şu ana kadar 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

Yetkililer, 1 aylık yağışın bir günde düştüğünü vurgulayarak, onlarca evin sular altında kaldığını ve yardıma muhtaç kişilere erzak ulaştırmaya çalıştıklarını duyurdu.

Meteoroloji verilerine göre, kentin doğu kesimlerinde yoğun yağışlar bir süre daha devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Brezilya
Son Güncelleme:
İki gün önceye dek Washington Büyükelçisi'ydi | Mercan, ABD - Türkiye ilişkilerinde ‘sen aldın - ben verdim’ anlayışına karşı uyardı: Kaosa doğru gidilir Mercan, ABD - Türkiye ilişkilerinde 'aldım - verdim' anlayışına karşı uyardı
Emeklinin ek zammında yeni gelişme! Beklenen zam oranı sızdı Emeklinin ek zammında yeni gelişme! Beklenen zam oranı sızdı
Kamusal alanda Nazi selamına hapis cezası Kamusal alanda Nazi selamına hapis cezası
2024 Renault Clio fiyatı herkesi çok şaşırttı! Dev indirim dönemi başladı 2024 Renault Clio fiyatı herkesi çok şaşırttı! Dev indirim dönemi başladı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? İşte son oy oranları... İmamoğlu mu, Kurum mu önde? İşte son oy oranları...
İddia: DEM Parti'nin CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu 'CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu'
Kulis: Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi
Bahadır Erdem: Olan şu, İYİ Parti yönünü Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na çevirmiş durumda Bahadır Erdem: İYİ Parti yönünü Cumhur İttifakı'na çevirmiş durumda
Bloomberg'in iddiası: Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı