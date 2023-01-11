Bilgisayar sisteminde arıza: ABD’de tüm iç hat uçuşları durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bilgisayar sisteminde meydana gelen sorun nedeniyle ülke içindeki tüm uçuşları durdurma talimatı verdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçuş personeline ve havaalanlarına uyarı sağlayan hava kontrol sisteminde (NOTAM) sorun meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, "FAA, sistemi eski haline getirebilmek için çalışıyor. Şu anda kontrolleri yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Kesintiden ülkedeki tüm uçuşların etkilendiği belirtilerek, "FAA, havayollarına tüm iç hat uçuşlarını saat 09.00’a kadar durdurma talimatı verdi" denildi.

ÜLKE GENELİNDE UÇUŞLAR İPTAL EDİLİYOR

American Airlines şirketi, açıklamanın ardından tüm uçuşların etkilendiğini duyurdu. United Airlines ise FAA tarafından yapılacak bir sonraki duyuruya kadar tüm iç hat uçuşlarının ertelendiğini açıkladı.

Kaynak: İHA