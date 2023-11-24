ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Biden, "Gazze'deki rehine takası yalnızca başlangıç" dedi.

Bugün sabah saatlerinde başlayan ve 4 gün sürecek ateşkes boyunca İsrail ve Filistin tarafından karşılıklı olarak rehineler takas edilecek.

İlk rehine takası bugün başladı. İsrail 39, Hamas ise 13 rehineyi takas etti. Rehineler kadın ve çocuklardan oluşuyor.