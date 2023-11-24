Biden: Gazze'deki rehine takası yalnızca başlangıç

İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasına ilişkin konuşan Biden, "Gazze'deki rehine takası yalnızca başlangıç" dedi.

Biden: Gazze'deki rehine takası yalnızca başlangıç

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Biden, "Gazze'deki rehine takası yalnızca başlangıç" dedi.

Bugün sabah saatlerinde başlayan ve 4 gün sürecek ateşkes boyunca İsrail ve Filistin tarafından karşılıklı olarak rehineler takas edilecek.

İlk rehine takası bugün başladı. İsrail 39, Hamas ise 13 rehineyi takas etti. Rehineler kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Etiketler
ABD İsrail-Filistin gerginlik Joe Biden
HyperOS Güncellemesi Ile Xiaomi telefonlar değişiyor! İlk görüntüler de geldi HyperOS Güncellemesi Ile Xiaomi telefonlar değişiyor! İlk görüntüler de geldi
Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç
Kral Charles'ın, ölen vatandaşların mal varlıklarını gizlice kendi mirasına aktardığı ortaya çıktı Kral Charles'ın, ölen vatandaşların mal varlıklarını gizlice kendi mirasına aktardığı ortaya çıktı
Küba halkından Filistin ile dayanışma yürüyüşü Küba halkından Filistin ile dayanışma yürüyüşü
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün' İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün'
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor
'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü! 'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü!
Aslıhan Doğan Turan, 'Fatih Terim Fonu' sessizliğini bozdu Aslıhan Doğan Turan, 'Fatih Terim Fonu' sessizliğini bozdu