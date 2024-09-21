Beyrut’a Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 37’ye Yükseldi

İsrail'in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerle ilgili Lübnan Sağlık Bakanlığından yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 37’ye yükseldiği dile getirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını söylemişti.

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini ifade etmişti.

Son ölümlerle birlikte çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 76'ya yükseldi.

Kaynak: AA