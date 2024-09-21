İtalya'yı Karıştıran Olay! Prada Müdürünü 'Heykel' Öldürdü

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

İtalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay ülke gündeminden düşmüyor. Chiara Jaconis adlı kadın, 15 Eylül'de 30. yaş gününü kutlamak için erkek arkadaşı Livio Rousseau ile birlikte Napoli'de tatil yapıyordu. Jaconis ve Rousseau, İtalya'nın Padua kentine dönmek üzere havaalanına giderken, bir nesne yukarıdan düşerek kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan kadının kafa travması geçirdiği tespit edilirken, iki gün sonra hayatını kaybetti.

TMZ'nin ulaştığı videoya göre; tekerlekli bagajlarıyla birlikte sokakta yürüyen çiftin üstlerine heykel olduğu tespit edilen bir nesnenin düşmesiyle, Rousseau, Jaconis'in yanında diz çökerek yardım çağırmaya başlıyor.

EBEVEYNLERE SORUŞTURMA

Olayın ardından harekete geçerek soruşturma başlatan eyalet savcıları, şüpheli durumunda olan iki çocuğu tespit etti. Savcılık, balkondan heykel fırlatmış olabileceği düşünülen çocukların ebeveynlerini "kasıtsız adam öldürme" ve "dikkatsizlik" suçlamalarıyla soruşturuyor.

Feci olayda hayatını kaybeden Chiara Jaconis'in bir Prada mağazasında müdür olarak çalıştığı ve daha önce Fransa'da bir düzineden fazla mağazayı yönettiği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem