İtalya'yı Karıştıran Olay! Prada Müdürünü 'Heykel' Öldürdü

İtalya'da 30. yaşını kutlamak için erkek arkadaşıyla tatil yapan Prada müdürü Chiara Jaconis, kafasına heykel düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kadının ölümünde şüpheli durumda olan iki çocuğun ebeveynleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
İtalya'yı Karıştıran Olay! Prada Müdürünü 'Heykel' Öldürdü

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

İtalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olay ülke gündeminden düşmüyor. Chiara Jaconis adlı kadın, 15 Eylül'de 30. yaş gününü kutlamak için erkek arkadaşı Livio Rousseau ile birlikte Napoli'de tatil yapıyordu. Jaconis ve Rousseau, İtalya'nın Padua kentine dönmek üzere havaalanına giderken, bir nesne yukarıdan düşerek kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan kadının kafa travması geçirdiği tespit edilirken, iki gün sonra hayatını kaybetti.

TMZ'nin ulaştığı videoya göre; tekerlekli bagajlarıyla birlikte sokakta yürüyen çiftin üstlerine heykel olduğu tespit edilen bir nesnenin düşmesiyle, Rousseau, Jaconis'in yanında diz çökerek yardım çağırmaya başlıyor.

EBEVEYNLERE SORUŞTURMA

Olayın ardından harekete geçerek soruşturma başlatan eyalet savcıları, şüpheli durumunda olan iki çocuğu tespit etti. Savcılık, balkondan heykel fırlatmış olabileceği düşünülen çocukların ebeveynlerini "kasıtsız adam öldürme" ve "dikkatsizlik" suçlamalarıyla soruşturuyor.

Feci olayda hayatını kaybeden Chiara Jaconis'in bir Prada mağazasında müdür olarak çalıştığı ve daha önce Fransa'da bir düzineden fazla mağazayı yönettiği öğrenildi.

Meclisteki Nefret 24 Saat Geçmeden Evlere Girdi! Gürcistan'da Ünlü Trans Kadın Sunucu ÖldürüldüMeclisteki Nefret 24 Saat Geçmeden Evlere Girdi! Gürcistan'da Ünlü Trans Kadın Sunucu ÖldürüldüDünya
Ses Kayıtları İlk Kez Ortaya Çıktı! Marilyn Monroe'nun Katili Bir Kennedy mi?Ses Kayıtları İlk Kez Ortaya Çıktı! Marilyn Monroe'nun Katili Bir Kennedy mi?Magazin

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İtalya Napoli
Son Güncelleme:
Misilleme Korkusu Büyüyor! İsrail Kuzeydeki Hava Sahasını Kapattı İsrail Kuzeydeki Hava Sahasını Kapattı
Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı
Gazze'de Can Kaybı Yükseldi Gazze'de Can Kaybı Yükseldi
Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu