ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonda görüştüğü bildirildi.

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ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek ve güvelik yardımlarını sağlamaya devam etme kararlılığının yanı sıra Rusya'ya saldırganlığı nedeniyle bedel ödetme taahhüdünün ele alındığı aktarıldı.

Biden ve Macron'un, Hint-Pasifik'te ABD ve Fransa arasındaki işbirliklerini ele aldıkları belirtilen açıklamada, Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzene karşı çıkardığı zorluklar kapsamındaki ortak çabaları da masaya yatırdıkları kaydedildi.

Açıklamada, liderlerin temiz enerjiye geçişi hızlandırma konusunda yakın işbirliği yapma taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Rusya - Ukrayna savaşı Joe Biden
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