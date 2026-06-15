Bakan Fidan Rusya'ya Gidiyor, Putin İle Görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran'da Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek. Bakanı Fidan'ın Moskova'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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Bakan Fidan Rusya'ya Gidiyor, Putin İle Görüşecek
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Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetine icabetle 16-17 Haziran'da Moskova'yı ziyaret edecek.

PUTİN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi planlanan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.

Rusya'ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025'te yapan Fidan'ın, Lavrov ile arasındaki son görüşme 18 Nisan'da Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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