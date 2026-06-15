Kraliyet Ailesi Şokta, Cinsel Saldırıdan Hapis Cezası Verildi

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Norveç'te kraliyet ailesini uzun süredir meşgul eden ve ülkeyi sarsan yüksek profilli skandalda mahkeme kararını açıkladı.

İKİ AYRI TECAVÜZ SUÇLAMASINDAN MAHKUM OLDU

Oslo Bölge Mahkemesi, Veliaht Prenses Mette-Marit'in büyük oğlu 29 yaşındaki Marius Borg Hoiby'yi iki ayrı tecavüz suçlamasından suçlu bularak 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Prenses Mette-Marit'in, Veliaht Prens Haakon ile 2001 yılında gerçekleşen evliliğinden önce dünyaya gelen 29 yaşındaki oğlu Hoiby, toplamda 40 ayrı suçlamayla yargılanıyordu.

AİLE İÇİ ŞİDDET, TEHDİT VE TRAFİK İHLALLERİNDEN DE MAHKUM OLDU

Yargılama sürecinde savcılık tarafından hakkında 16 yıla kadar hapis cezası talep edilen Hoiby, iki diğer tecavüz suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme, sanığı tecavüzün yanı sıra eski kız arkadaşına yönelik aile içi şiddet, tehdit ve trafik ihlallerinden de mahkum etti. Karar duruşmasına salonda katılmayan Hoiby, mahkeme salonuna video konferans yöntemiyle bağlandı.

800'DEN FAZLA BELGE DOSYAYA SUNULDU

İskandinav ülkesini haftalarca gündemde tutan ve yedi hafta süren dava sürecinde, sanığın uyuşturucu bağımlılığı ve kendi kaydettiği cinsel içerikli videolar mahkemede detaylıca incelendi. Davaya delil olarak sunulan 800'den fazla elektronik mesaj ve arama kaydı, Hoiby'nin karıştığı suç ağını gözler önüne serdi. Mahkeme kayıtlarında yer alan en çarpıcı iddialardan biri ise tecavüz olaylarından birinin doğrudan Veliaht Prens ailesinin ikamet ettiği kraliyet konutunun bodrum katında gerçekleşmiş olması oldu.

Kaynak: AA