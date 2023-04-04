Azerbaycan, yeni operasyonlar düzenleyebilir

Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği Başkanı, gazeteci Ferit Şahbazlı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahbazlı, Azerbaycan’ın yeni operasyonlar düzenleyebileceğini söyledi.

Şahbazlı, "44 günlük Vatan Savaşından sonra geçici olarak konuşlandırıldıkları Azerbaycan topraklarında ana görevlerinden biri de yasadışı ermeni silahlı gruplarını temizlemek olan Rus barış güçlerinin, bunun aksine Karabağ'daki ayrılıkçı rejime silah ve mühimmat sağlanmasına destek vermesi kabul edilemez. Hiçbir güç Azerbaycan'ı egemen topraklarından terörist rejime gizli silah ve asker gücü nakli konusunda sessiz kalmaya zorlayamaz. Ülkemiz bu konudaki kararlılığını devlet yetkilileri düzeyinde defalarca dile getirmiştir. Bölgedeki Rus barış güçleri de bu gerçeği çok iyi anlıyor. Bu davranışlar, Rus barış güçlerinin gerçek misyonunu sorgulamakta ve bölgede bundan sonraki faaliyetlerinin barışa hizmet etmeyeceğini ortaya koymaktadır. Rus barış güçlerinin bölgedeki provokatif faaliyetlerine ne Azerbaycan devleti, ne de Azerbaycan halkı sabır gösterme niyetinde değildir" dedi.

Ferit Şahbazlı devamında şunları söyledi:

"Bu anlamda son dönemde ermeni hükümet yetkililerinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hedef alan açıklamaları dikkat çekmektedir. Bu, 'Demir Yumruğu' defalarca kafasına hisseden işgalci ülkenin, Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarından hala vazgeçmediğini gösteriyor. Ermenistan, barış anlaşmasının imzalanması konusunun gündeme geldiği aşamalarda düzenli olarak bu tür askeri ve siyasi provokasyonlara başvurmaktadır. Bu durum, kuşkusuz Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmek istemediğini ve bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğini bir kez daha göstermektedir.

Ancak şu anda Rus barış güçlerini Karabağ'daki ayrılıkçı rejimin koruyucusu rolünde görüyoruz. Bölgedeki faaliyete başladığı günden bu yana Rus barış güçleri, Azerbaycan toprakları üzerinden Karabağ'daki ayrılıkçı rejime silah, mühimmat ve asker gönderilmesine göz yumdu. Bu durum Azerbaycan Ordusu tarafından defalarca kayıt altına alınmış ve ilgili uyarılar yapılmıştır."

"OPERASYON DÜZENLEME HAKKI VAR"

"Bu girişimler Azerbaycan Ordusu tarafından defalarca engellendi. Ancak Rus barış gücü, yükümlülüklerinin aksine, Ermenistan'ın Karabağ'daki rejime silah yardımlarına eşlik etmekten ve korumaktan çekinmiyor. Son günlerde Ermeniler tarafından gizli yeni güzergahlar üzerinden Karabağ'daki ayrılıkçı rejime silah ve asker yardımı yapılmak girişimleri vardı. Bunun sonucu olarak, Azerbaycan Ordusu Ermenistan'ın yasadışı taşımalar için kullandığı alternatif yollarda da kontrolü sağlamak için gereken işlemleri yaptı.

Azerbaycan topraklarından kriminal rejime askeri yardım devam ederse, ülkemizin Karabağ'daki ermeni çetelerinin varlığını ortadan kaldırmak için terörle mücadele operasyonları düzenleme hakkı vardır. Bu hem ülkemizin hem de bölgenin güvenliği için çok önemlidir ve tamamen uluslararası hukuk tarafından düzenlenmiştir. Ermenistan ve patronları, Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan Ordusunun bunun için tüm yeteneklere sahip olduğunu anlamalıdır."