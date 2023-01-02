Avustralya'da iki helikopter çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Avustralya'nın Gold Coast kentindeki Seaworld Tema Parkı yakınlarında 2 helikopterin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Avustralya'da iki helikopter çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Avustralya'nın gözde turizm merkezi Gold Coast'ta bulunan Seaworld Tema Parkı yakınlarındaki sahilde 2 helikopter çarpıştı. Yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Queensland eyaleti ambulans servisi ile çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

Queensland polisi tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, bir helikopterin iniş yaptığı diğer helikopterin ise kalkış yaptığı esnada kazanın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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