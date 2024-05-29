Avustralya'da Filistin'i tanıma önergesi reddedildi

Avustralya'da muhalefetteki Yeşiller Partisinin sunduğu Filistin devletini tanımaya yönelik yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada reddedildi.

Son Güncelleme:
Avustralya'da Filistin'i tanıma önergesi reddedildi

Avustralya merkezli SBS News'teki habere göre, Avustralya'nın Filistin devletini tanımasını öngören yasa tasarısı için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapıldı.

Yeşiller Partisinin lideri Adam Bandt'ın "barışa doğru somut adım" olarak nitelediği ve ülkesinin Filistin devletini tanımasını öngören yasa tasarısı 5'e karşı 80 oyla parlamento engeline takıldı.

Bandt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, parlamentodaki oylamanın sonuçlarını eleştirerek iktidardaki İşçi Partisinin Filistin'in tanınması aleyhine oy kullandığını hatırlattı.

İşçi Partisinin Filistin'i tanıyan 146 ülke yerine ana muhalefet lideri Peter Dutton'a katıldığını belirten Bandt, "Hiçbirimiz, İşçi Partisinin soykırım karşısındaki suç ortaklığını ve korkaklığını unutmayacağız." ifadesini kullandı.

TASARIDA NE VARDI?

Yeşiller Partisinin lideri Bandt, Avustralya'nın Filistin'i tanımasının "ahlaki sorumluluk" olduğunu ifade ederek, parlamentoya Filistin'i tanımak için yasa tasarısı sunduklarını açıklamıştı.

Bandt, tasarıyı "sadece sembolik bir hareket değil, barışa ve şu anda Gazze'nin işgalinde görülen katliamın sona erdirilmesine yönelik kritik adım" olarak niteleyerek, Avustralya hükümetinin Filistin devletini tanıdığını açıklayan diğer ülkeler gibi bunu "öncelik" haline getirmesi gerektiğini kaydetmişti.

KARŞIT GÖRÜŞLER

Avustralya Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts ise parlamentoda yaptığı konuşmada, Filistin'i tanıma tasarısını parlamentoya sunan Yeşiller Partisinin "samimiyetsiz" olduğunu öne sürmüştü.

Watts, "barışa bağlı, şiddeti reddeden, reforme edilmiş bir Filistin hükümeti" görmek istediklerini belirterek, "(Filistin devletini) Tanımanın barış davasını ilerletip ilerletmeyeceğine göre hareket edeceğimizi açıkça belirttik." ifadesini kullanmıştı.

Avustralya parlamentosu üyesi Julian Leeser de tasarının "Orta Doğu'daki durumu değiştirmeyeceğini" öne sürerek söz konusu tasarıya karşı olduklarını ifade etmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Avustralya Filistin İsrail
Son Güncelleme:
Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek
İsveç'te camiye çirkin saldırı: Cami bahçesine ölü domuz bırakıldı İsveç'te camiye çirkin saldırı: Ölü domuz bırakıldı
Köpeğe benzemek için 500 bin lira harcamıştı... Şimdi başka hayvana dönüşmek istiyor Köpeğe benzemek için 500 bin lira harcayan adam şimdi başka hayvana dönüşmek istiyor
4.sezonu merakla bekleniyordu. TRT1 dizisi Gönül Dağı'ndan üzen haber 4.sezonu merakla bekleniyordu. TRT1 dizisi Gönül Dağı'ndan üzen haber
ÇOK OKUNANLAR
Yeniden hesaplandı! Emekliye zam oranı ortaya çıktı: İşte zamlı maaşlar... Yeniden hesaplandı! Emekliye zam oranı ortaya çıktı
Gazeteci Fatih Portakal, sözleşme paylaştı: "Kovulmadım, geri geleceğim” Fatih Portakal'ın yeni sezondaki adresi belli oldu
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı: Türkiye'den iki şehir listede Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'israf' eleştirisine yanıt: Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede! İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'israf' eleştirisine yanıt