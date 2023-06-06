Rusya, Ukrayna'daki barajı vurdu: AB'den 'savaş suçu' tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın vurulmasından Rusya'yı sorumlu tutarak bunun, savaş suçu olduğu bildirdi.

Son Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'daki barajı vurdu: AB'den 'savaş suçu' tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın güneyindeki barajın bombalanmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kahovka Barajı'na düzenlenen "eşi görülmemiş" saldırı nedeniyle şoke olduğunu ifade eden Michel, sivil altyapıların tahrip edilmesinin, savaş suçu olduğunu vurguladı.

Michel, bununla ilgili Rusya'yı ve birlikte hareket edenleri sorumlu tutacaklarını kaydetti.

Charles Michel, konuyu 29-30 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceğini ve su baskını alarmı verilen bölgeye daha fazla yardım gönderilmesini teklif edeceğini açıkladı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan, Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkılmıştı. Bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, barajın vurulmasından Rus ordusunu sorumlu tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş
Ukrayna'da alarm! Bombalanan baraj patladı Ukrayna'da alarm! Bombalanan baraj patladı
Seçimlerde usulsüzlük iddiası: Araştırma başlatıldı Seçimlerde usulsüzlük iddiası: Araştırma başlatıldı
2023 yılı onların yüzüne gülecek: Şansı yaver gidecek 3 burç 2023 yılı onların yüzüne gülecek: Şansı yaver gidecek 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu
ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler
Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim