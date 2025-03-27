Ateşkese Rağmen Saldırılara Devam! İsrail'de Can Kaybı katlanıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son gelişmeler açıklandı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 25 ölü ve 82 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 855 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1869 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 208'e, yaralıların sayısının da 113 bin 910'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA