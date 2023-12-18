Arjantin'i fırtına vurdu: 13 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de liman kenti Bahia Blanca'yı vuran şiddetli fırtına sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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Arjantin'i fırtına vurdu: 13 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de yetkililer, Bahia Blanca'da rüzgarın saatte 140 kilometre hızla estiğini ve en az 300 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

CNN'in haberine göre, Bahia Blanca Belediye Başkanı Federico Susbielles, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fırtınadan dolayı 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Susbielles, "Ölen 13 kişinin aileleri ve sevdikleriyle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bu doğrultuda, kentte 72 saatlik yas ilan ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bölgede durumun kritik olmaya devam ettiğini vurgulayan Susbielles, kent sakinlerine evde kalma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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