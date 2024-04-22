'Amcasının yamyamlar tarafından yendiğini' iddia eden ABD Başkanı Biden'a Papua Yeni Gine'den sert tepki

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ABD Başkanı Joe Biden'ın, amcasının İkinci Dünya Savaşı'nda Papua Yeni Gine'de "yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini ima eden" sözlerine tepkili olduğunu açıkladı.

Marape, Biden'ın İkinci Dünya Savaşı'nda görev alan dayısı Ambrose Finnegan Jr. hakkındaki konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.

James Marape, ABD Başkanı'nın, "(Amcamın) Naaşını bulamadılar çünkü önceden Papua Yeni Gine'nin o bölgesinde çok yamyam vardı." sözlerine işaret ederek, "Başkan Biden'ın sözleri bir dil sürçmesi olabilir ancak ülkem bu şekilde anılmayı hak etmiyor." ifadesini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın Papua Yeni Gine halkıyla ilgisinin olmadığının altını çizen Marape, "İkinci Dünya Savaşı halkımın işi değildi ama (halkım) gereksiz yere kendilerinin yapmadığı bir çatışmanın içine sürüklendi." açıklamasını yaptı.

Marape, Papua Yeni Gine halkının, gündelik hayatlarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaların infilak etmesi nedeniyle ölüm korkusuyla yaşadığını aktararak, "Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları'nda çok fazla savaş alanı var ve bunlar, insan kalıntıları, uçak ve gemi enkazları, tüneller ve bombalar gibi İkinci Dünya Savaşı kalıntılarıyla dolu." diye konuştu.

Marape ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda Papua Yeni Gine'de hayatını kaybeden askerlerini bulmak ve savaşın yıkıntılarını temizlemek için ABD'ye çağrı yaptı.

BIDEN'IN İDDİALARI

ABD Başkanı Biden, 17 Nisan'da ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki savaş anıtını ziyareti sonrası İkinci Dünya Savaşı'nda görev alan amcası Ambrose Finnegan Jr. hakkında konuşma yapmıştı.

Biden, uçağı düşen amcasının naaşının bulunamadığını belirterek, "(Dayımın) Naaşını bulamadılar çünkü önceden Papua Yeni Gine'nin o bölgesinde çok yamyam vardı." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığının Savaş Esiri ve Kayıpları Tespit Ajansına göre, Biden'ın amcasının uçağı "bilinmeyen sebeplerden dolayı" düşmüştü. Kayıtlarda ise Finnegan Jr'ın ölümünde yamyamların rolünün olduğuna dair bilgi yer almıyor.

Kaynak: AA