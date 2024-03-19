Almanya'dan Ukrayna'ya 500 milyon euroluk yeni yardım paketi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya 500 milyon euroluk yeni yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu.

Almanya'dan Ukrayna'ya 500 milyon euroluk yeni yardım paketi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna’ya 500 milyon euroluk yeni yardım paketi sağlayacağını açıkladı.

Pistorius, ABD’nin Almanya’daki Ramstein Üssü’nde düzenlenen "20. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 755 gündür sürdüğünü anımsattı.

Ukraynalıların sadece kendilerini, topraklarını, bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini savunmadıklarını ifade eden Pistorius, "Onlar güçlünün hukukunun değil, hukukun gücünün başarılı olması için de savaşıyorlar. Bu yüzden Ukraynalıları en çok ihtiyaç duydukları konularda desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Pistorius, Ramstein Üssü'ndeki "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" kapsamında Almanya'nın Ukrayna için 500 milyon euro değerinde bir yardım paketi hazırladığını belirterek, pakette Alman ordusu stoklarından 10 bin top mermisinin bulunduğunu ve bunun teslimatına hemen başlanabileceğini aktardı.

Ayrıca Çekya'nın başlattığı (mühimmat tedarik etme) inisiyatif kapsamında Almanya'nın 180 bin top mermisinin maliyetini üstleneceğini bildiren Pistorius, buna ek olarak Almanya'da üretilecek 100 bin top mermisi için de sipariş verileceği bilgisini paylaştı.

Pistorius, bu paket çerçevesinde Ukrayna'ya 100 zırhlı piyade aracı ve 100 nakliye aracının sağlanacağını söyledi.

Savunma Bakanı Pistorius ayrıca şimdiye kadar sağlanan sistemler için yedek parçaları da Ukrayna’ya göndermeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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