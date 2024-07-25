Almanya'dan Suriyelileri Geri Gönderme Kararı: Artık Tehlike Yok

Bir süredir göçmen karşıtı politikalarını güçlendiren Almanya, son 10 yıldır ülkeye göç eden Suriyeleri geri göndermek için yasal bir altyapı buldu. Kuzey Ren Vestfalya'daki Münster Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi, "siyasi nedenlerle kalma hakkı“ talep eden bir Suriyelinin isteğini reddederek "Suriye’nin artık güvenli bir ülke“ olduğuna karar verdi.

Sadece o bölgede 36 bin Suriyeli iltica talep etmişken, eyaletteki üst düzey mahkemenin bu kararı, iltica hakkı kabul edilmeyenlerin ya da "ölüm cezası, savaş, işkence“ gibi nedenlerle Almanya’dan ikinci derecede korunma talep edenlerin geri gönderilebileceği anlamına geliyor. İade edilecek Suriyeli sayısının 100 binleri bulabileceği belirtiliyor.

'SİVİLLERE SALDIRI BEKLENMİYOR'

Sözcü'nün haberine göre; mahkeme kararında, "Suriye’de insanların yaşamları artık genel olarak tehdit altında değil. Sivillerin saldırılarda ölmeleri beklenmiyor ve güvenli bölgelerin yeterli olduğuna ilişkin yeterli deliller var" dedi.

"Güvenli ülke" tanımlamasına benzer karar yıllar önce Türkler için de verilmişti ve Türklerin iltica talepleri ile ikincil derecede korunma hakları yüzde 90 oranında reddedilmeye başlanmıştı.

Bu karar, şu ana kadar Suriyeliler hakkında alt mahkemelerce verilen koruma kararlarının da üstünde bir anlam ifade ediyor.

AB'NİN ESAD'LA GÖRÜŞME ÇABALARI

Kararın pratiğe geçmesi ve diğer mahkemelerin bu karara uymasının zaman alabileceği belirtilirken, şimdi ana sorun, Suriye ile görüşmek ve dönenlerin ülkelerinde "belirli bir refah düzeyinde yaşaması için" yardımların artırılması olarak görünüyor.

Nitekim Avrupa Birliği, artık Suriye lideri Beşar Esad ile oturup konuyu görüşmenin ve AB’ye gelenlerin iadesinin mümkün olup olmadığını çözmenin yollarını arıyor.