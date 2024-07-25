İngiltere'de Öfke Büyüyor: Kraliyet Ailesinin Servetinde Ani Patlama!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelirleri, pandemi sonrası turist sayısının büyük artışı ve rüzgar enerjisi için kiraya verdikleri mülklerin de etkisiyle bir yılda iki kattan fazla arttı. Ailenin yıllık serveti 1,1 milyar sterline yükselirken, İngiliz halkı, ailenin hükümetten aldığı payın artmasından hoşnut değil.

İngiltere'de Öfke Büyüyor: Kraliyet Ailesinin Servetinde Ani Patlama!

Son dönemde Kral Charles ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın peş peşe kanser olmasıyla zor günler geçiren İngiltere Kraliyet Ailesi, bu kez servetlerindeki ani patlamayla gündeme geldi.

Kraliyet Ailesi'nin mülklerini ve şirketlerini yöneten Crown Estate'in kârı, son yıllık rapora göre bir yılda iki kattan fazla artarak 442 bin sterlinden 1,1 milyar sterline yükseldi. Kârın artışında rüzgar enerjisi için kiralanan mülklerle ilgili anlaşmaların önemli rol oynadığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; ailenin mülkleri için İngiliz hükümetinden aldığı pay da iki yıl içinde 132 milyon sterline yükselecek.

PANDEMİDEN SONRA TURİST SAYISI ARTTI

Kovid-19 pandemisinin etkisini azaltmasıyla Buckingham Sarayı ve diğer kraliyet mülklerini ziyaret eden turistlerin sayısının hızla artması da kraliyetin gelirlerinin yükselmesinde etkili oldu.

Kral 3. Charles daha önce yeni anlaşmalardan elde edilen gelirin kamu yararına kullanılacağını açıklamış ve hükümetten alınan paranın miktarını düşürmüştü.

İNGİLİZ HALKI 'HÜKÜMET GELİRİNDEN' RAHATSIZ

Kraliyetin gelirinin giderek artması, ülkedeki konumlarının güçlendiği şeklinde yorumlanıyor. İngiliz halkının çoğu, monarşi üyelerinin mülklerinden ve turistlerden elde ettiği gelirden rahatsızlık duymazken, İngiliz hükümetinden ve vergilerden aldığı payın artmasından hoşlanmıyor.

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