Almanya'da Katolik Kilisesi, cinsel istismara uğrayanlara 57 milyon euro tazminat ödedi

Almanya'da Katolik Kilisesi'nin kiliselerde cinsel istismara uğrayan kişilere 'çektikleri acıların bedeli olarak' bugüne kadar ödediği tazminat miktarının 57 milyon euroya (yaklaşık 2 milyar Türk Lirası) ulaştığı açıklandı.

Bağımsız Tazminat Komisyonu'nun Bonn'da açıkladığı 2023 yıllık raporuna göre, cinsel istismara maruz kalan kişilere geçen yıl 16 milyon euronun üzerinde tazminat ödendi. Bağımsız Tazminat Komisyonu Başkanı Margarete Reske, Haziran 2023'te Köln Bölge Mahkemesi'nin cinsel şiddete uğrayan bir kişiye 300 bin euro tazminat ödenmesine karar verdiğini, bu tazminatı Köln Başpiskoposluğu'nun ödemek durumunda kaldığını belirtti.

1 OCAK 2021'DEN BU YANA 57 MİLYON TAZMİNAT ÖDENDİ

AA'nın aktardığına göre, Reske, 2021 yılında verilen kararlarda ödenmesi gereken tazminat miktarı 22 bin ile 25 bin euro arasında değişirken, 2023 yılından itibaren tazminat miktarlarının kişi başına 50 bin euronun üzerine çıktığını belirtti. Komisyon, henüz sırada bekleyen dosyaların olduğunu ve 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana cinsel istismara uğrayanlara toplam ödenen tazminat miktarının 57 milyon euroya ulaştığını kaydetti.

Almanya'da çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin geçmiş yıllarda Katolik kiliselerinde cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA