Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düşürüldü

The Guardian’da yer alan habere göre, 2021’de yaşanan olayda oyuncu Alec Baldwin Rust isimli filmin provaları sırasında elinde tuttuğu silahı yanlışlıkla ateşlemiş, görüntü yönetmeni Hutchins’in ölümüne sebep olmuştu.

Baldwin ocak ayında Hutchins’in ölümü ve sette bir kişinin daha yaralanmasıyla bağlantılı iki kasıtsız insan öldürme suçlamasıyla yargılanmıştı.

Baldwin, silahın yanlışlıkla ateşlendiğini, kendisini verilirken silahın dolu olduğu bilgisinin verilmediği savunmasını sürdürdü.

Savcılar Perşembe günü Baldwin aleyhindeki kasıtsız adam öldürme suçlamalarını reddedeceklerini, ancak ofisin daha fazla soruşturma açacağını ve suçlamaların yeniden yapılabileceğini söylediler. Filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez-Reed'e karşı suçlamalar devam ediyor.

Rust Movie Productions sözcüsü, salı günü CNN'e yaptığı açıklamada temel çekimin perşembe günü Montana eyaletindeki 'Yellowstone Film Çiftliği'nde devam edeceğini duyurdu.