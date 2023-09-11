Alabora olan teknede en az 26 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti.

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Alabora olan teknede en az 26 kişi hayatını kaybetti

Nijer eyaletinde yer alan Mokwa yerel yönetim bölgesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.

Eyalet Vali Sözcüsü Bologi İbrahim yaptığı açıklamada, "Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 26 kişinin öldüğü doğrulandı, 30'dan fazla kişi kurtarıldı. Deniz polisi ve yerel dalgıçların Nijer Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı ile iş birliği içinde yürüttüğü kurtarma operasyonu devam ediyor" dedi.

Geçen temmuz ayında da Nijerya'da bulunan Nijer Nehri'nde düğünden dönen davetlileri taşıyan tekne alabora olmuş ve kazada 103 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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