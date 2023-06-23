Aile büyükleri Titanik'te, eşi de Titanik'e bakmaya çalışırken hayatını kaybetti

New York Times'ın haberine göre arşiv kayıtlarında OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın eşi Wendy Rush'ın büyük büyük anne ve dedesi Isidor ve Ida Straus,1912'de batan Titanik'teydi. Straus çifti gemide hayatını kaybederken, 111 yıl sonra bu sefer de Rush'ın eşi Titanik'i görmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Straus çifti, ABD'nin en büyük zincir mağazalarından Macy's'in sahiplerindendi.

İddialara göre Isidor ve Ida Straus, batan gemiden kaçmamayı tercih etmişti. Titanik'ten kurtulanların anlattığına göre kadın ve çocuklar öncelikli olarak kurtarılırken Ida eşini bırakmayacağını söyledi. James Cameron, yıllar sonra bu anı Titanik filmi için tekrar canlandırdı, ancak filmin son versiyonunda yer almadı.

Evlilik kayıtlarına göre Oceangate CEO'su Stockton Rush ve Wendy Rush, 1986'da evlendi. Stockton Rush'ın kullandığı denizaltı, içinde 5 kişiyle pazar günü kayboldu. ABD sahil güvenliği, denizaltının yüksek ihtimalle patladığını ve içindeki herkesin hayatını kaybettiğini belirtti.