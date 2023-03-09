Afganistan'da meydana gelen patlamada Taliban'ın valisi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Belh kentindeki valilik binasında meydana gelen patlamada Taliban'ın atadığı vali ve iki kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da meydana gelen patlamada Taliban'ın valisi hayatını kaybetti

Belh Polisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat sabah 9 sularında valilik ofisinin ikinci katında meydana gelen patlama nedeniyle Vali Mevlevi Muhammed Davud Muzamil ve iki sivil hayatını kaybetti" denildi.

Yapılan açıklamada polisin soruşturma başlattığı ve daha fazla detaya ulaşınca paylaşacağı belirtildi. 

Muzamil, Taliban'ın 2021'de ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana ölen en üst düzey yetkililerden biri oldu. 

Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.  IŞID, son aylarda Afganistan'da düzenlenen bir dizi saldırıyı üstlenmişti. 

NATO'da 'kriz yönetimi tatbikatı' NATO'da 'kriz yönetimi tatbikatı'
49 yıllık şefin sırrıyla kuru fasulyenin lezzetli olmasını sağlayan öneri 49 yıllık şefin sırrıyla kuru fasulyenin lezzetli olmasını sağlayan öneri
Infantino hakkındaki 'özel uçak' dosyası kapatıldı Infantino hakkındaki 'özel uçak' dosyası kapatıldı
Poğaça yaparken yaptığımız hata; Bayatlamasına yol açıyormuş Poğaça yaparken yaptığımız hata; Bayatlamasına yol açıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları
Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları! Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları!
Bu burçları sakın hafife almayın: İşte zekası zehir gibi olan o 3 burç Bu burçları sakın hafife almayın: İşte zekası zehir gibi olan o 3 burç
TOGG için NFT alanlar zarar etti, firma fikir değiştirdi: Mağdurlar sosyal medyayı ayaklandırdı! TOGG için NFT alanlar zarar etti, firma fikir değiştirdi: Mağdurlar sosyal medyayı ayaklandırdı!
Dolar/TL'de 'seçim' tahmini: Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu kazanırsa dolar ne olur? Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu kazanırsa dolar ne olur?