Afganistan'da meydana gelen patlamada Taliban'ın valisi hayatını kaybetti

Belh Polisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat sabah 9 sularında valilik ofisinin ikinci katında meydana gelen patlama nedeniyle Vali Mevlevi Muhammed Davud Muzamil ve iki sivil hayatını kaybetti" denildi.

Yapılan açıklamada polisin soruşturma başlattığı ve daha fazla detaya ulaşınca paylaşacağı belirtildi.

Muzamil, Taliban'ın 2021'de ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana ölen en üst düzey yetkililerden biri oldu.

Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. IŞID, son aylarda Afganistan'da düzenlenen bir dizi saldırıyı üstlenmişti.