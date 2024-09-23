ABD'nin Müslüman Belediye Başkanı Trump'ı Desteklediğini Açıkladı

NEW YORK (AA) - ABD'nin tek Müslüman belediye başkanı unvanını elinde bulunduran Hamtramck Belediye Başkanı Amer Ghalib, 2024 başkanlık seçimlerinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyeceğini duyurdu.

Amer, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Eski Başkan Donald Trump'a ve umarım ki ABD'nin bir sonraki başkanına desteğimi duyuruyorum." ifadesini kullandı.

"Başkan Trump ve ben her konuda aynı fikirde olmayabiliriz, ancak onun ilkeli bir adam olduğunu biliyorum." görüşünü paylaşan Ghalib'in açıklaması, ABD'deki Müslüman oylarının Demokrat Partiden uzaklaşması noktasında yeni bir gelişme olarak algılandı.

Trump'ın seçimi kazanıp kazanmayacağı konusunda emin olmadığını belirten Müslüman Belediye Başkanı, şunları kaydetti:

"Ancak bu kritik zaman için bunun doğru seçim olduğuna inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun kararımdan pişman olmayacağım ve sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım."

5 Kasım'da yapılacak seçimle ilgili tercihini Facebook sayfasından paylaştığı İngilizce ve Arapça konuşmalarla da duyuran Ghalib, Trump ile yaptığı görüşmeden bir fotoğraf da paylaştı.

Konuşmasında Trump ile 18 Eylül'de görüştüğünü ve görüşme teklifinin Trump'ın kampanya ekibinden geldiğini belirten Müslüman siyasetçi, Trump'ın "savaş yanlısı olmadığını ve devam eden savaşları durdurmak istediğini" dile getirdi.

Öte yandan, Donald Trump'ın, Social Truth isimli sosyal medya hesabında Ghalib'in kendini desteleyeceğini belirttiği yazılı açıklamasının ekran fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) ağustos ayında yaptığı ankete göre, Michigan'daki Müslüman seçmenlerin yüzde 40'ının Yeşil Parti adayı Dr. Jill Stein'e, yüzde 18'inin Donald Trump'a ve yüzde 12'sinin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiği bilgileri paylaşılmıştı.

Kaynak: AA