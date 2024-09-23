Ürdün'den Beyrut Uçuşlarına Askıya Alma Kararı

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hava yollarının Beyrut'taki operasyonlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, bu kararın "bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla" alındığı ifade edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A BUGÜNKÜ SALDIRILARINDA 274 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü ölenlerin sayısı 24'ü çocuk olmak üzere 356'ya, yaralananların sayısı 1246'ya yükseldiğini duyurdu.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor. Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

Kaynak: AA