ABD'den Filistinlilere 135 Milyon Dolarlık Yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar ziyaretinde Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinliler için 135 milyon dolarlık yardım yapılacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde geldiği Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi. Başkent Doha’da gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varılması çağrısında bulunan Blinken, “Bugünkü toplantı çok önemli ve çok verimli geçti. Son gelişmeleri ele alma fırsatı bulduk. Ateşkes sürecini ilerletmek için sonraki adımlar hakkında konuştuk. Heyetlerin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini tahmin ediyorum” dedi.

Blinken, ABD’nin İsrailli esirleri evlerine getirmeye, savaşı sona erdirmeye ve Filistinlilerin acılarını hafifletmeye “yoğun bir şekilde odaklandığını” söyleyerek, “Şu anda bir fırsat olduğuna inanmamın nedeni, bu anlaşmanın imzalanmasının önündeki en büyük engelin Sinvar olduğuna inanmam. Onun artık aramızda olmaması, ilerlemek ve anlaşmayı imzalamak için bir fırsat oluşturuyor” diye konuştu.



'ATEŞKES ANLAŞMASI' VURGUSU

Öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hedefinin geniş bir çatışma olduğunu savunan Blinken, “Eğer Hizbullah'ın İsrail'e, potansiyel olarak İran'ın İsrail'e saldırdığı çok cepheli bir savaşa neden olabilse o zaman arkasına yaslanıp bekleyebilir ve ateşkes konusunda herhangi bir karar vermeyebilirdi” dedi.

Blinken, “Sinvar artık denklemden çıkarıldı. Bu, Hamas'ın yeniden odaklanmasına ve sürdürülebilir bir ateşkes için temel oluşturacak ilk anlaşmanın imzalanmasına olanak sağlayabilecek” şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi’ndeki ve Batı Şeria’daki Filistinliler için 135 milyon dolarlık bir yardım daha yapılacağını duyuran Blinken, son yardım ile birlikte ABD’nin 7 Ekim’den bu yana Filistinliler için yaptığı toplam yardımın 1,2 milyar dolara ulaştığını belirtti.



“Hamas’la yeniden temasa geçildi”

ABD ve Mısır'la birlikte ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar’ın Başbakanı Al Thani ise, “Bir Amerikan heyeti yakında Doha’da İsrailli müzakerecilerle bir araya gelecek. Bu müzakerelerde bir ilerleme sağlamanın yollarını tartışacağız” dedi.

Katar’ın Hamas ile yeniden temasa geçtiğini kaydeden Al Thani, grubun tutumunun değişmediğini söyledi. Al Thani ayrıca, Gazze'de ateşkes sağlanması ve İsrailli esirlerle Filistinli tutukluların serbest bırakılması için çabaların sürdüğünü söyledi.

Kaynak: İHA