ABD'de Filistin saldırıları sürüyor: Polis, Chicago'da eylem yapan öğrencileri gözaltına aldı

ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ederken Chicago Sanat Enstitüsü Okulu öğrencileri tarafından kurulan çadır kampa müdahale eden polis, 68 kişiyi gözaltına aldı.

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ABD'de Filistin saldırıları sürüyor: Polis, Chicago'da eylem yapan öğrencileri gözaltına aldı

ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri ve polisin müdahalesi sürüyor.

Chicago Sanat Enstitüsü Okulu öğrencileri İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının son bulması ve İsrailli şirketlerle yapılan ticaretin kesilmesi amacıyla kampüse çadır kamp kurdu.

Polis, günlerdir ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin’e destek gösterileri çerçevesiyle Chicago Sanat Enstitüsü Okulu’nda kurulan kampa sabah saatlerinde müdahale etti.

Kampı dağıtmaya çalışan polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Polis, 'dağılın' uyarısına rağmen dağılmayan öğrencileri gözaltına aldı.

Chicago polisi yaptığı açıklamada, kampüse izinsiz girdikleri gerekçesiyle 68 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis, kampüste kurulan kampı dağıttı.

Kaynak: İHA

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