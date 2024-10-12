ABD Suriye'deki IŞİD Kamplarını Vurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye’deki IŞİD kamplarına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

CENTCOM’un Suriye’deki IŞİD kamplarına düzenlenen hava saldırılarına ilişkin açıklamasında "Sabahın erken saatlerinde Suriye'de bilinen birden fazla IŞİD kampına bir dizi hava saldırısı düzenledik" ifadelerine yer verildi.

Saldırılara ilişkin açıklamada, IŞİD'ın ABD, müttefikleri ve ortakları ile bölge genelinde ve ötesinde sivillere karşı saldırılar planlama, organize etme ve gerçekleştirmenin engellediği vurgulandı.

Kaynak: DHA