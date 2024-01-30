ABD: S-400 meselesini halledebilirsek Türkiye’yi F-35 ailesine geri alırız

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland "Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır" dedi.

ABD: S-400 meselesini halledebilirsek Türkiye’yi F-35 ailesine geri alırız

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Türkiye'ye gelen ve Ankara'da resme temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

'CUMHURBAŞKANINIZ İMZAYI ATARKEN OLDUKÇA HEYECANLIYDI'

CNNTürk'ten Büşra Arslantaş'a konuşan Nuland, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin TBMM kararı ve ardından gelen ABD'nin F-16 kararına atıfla özetle şunları söyledi:

AMERİKAN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ: Siz kendi parlamentonuzda çalışırken, biz de kongremizde Türkiye’nin F-16 filosunu geliştirmesinin Amerikan güvenliği için çok önemli olduğunu, bu seviyede tamamen aktif ve katılımcı olmasının müttefikler arasında yük paylaşımı için önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Zaten büyük bir F-16 filonuz var. Ancak bunu geliştirmek bizim için önemli olacak. 15 günlük süre cuma gecesi başladı.

KURYE DIŞİŞLERİNE TESLİM ETTİ: Aslında cumhurbaşkanınız imzayı attığı an oldukça heyecanlıydı. Kurye uçağa bindi, Dışişleri Bakanlığına teslim etti ve biz de bildirimimizi kongreye ilettik. Cuma gününden itibaren 15 gün sonra bu bildirim süresi sona erecek ve ardından uygulamaya geçeceğiz.

CAATSA S-400'LERLE İLGİLİYDİ: CAATSA yaptırımları, hükümetinizin Rusya Federasyonu’ndan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararıyla ilgiliydi. CAATSA yaptırımlarını tetikleyen buydu.

'F-35 AİLESİ'NE GERİ DÖNÜŞ: Patriot satışını müzakere etme sürecindeydik ve bu müzakereler devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti. Bu yüzden bugün bazı görüşmeler yaptık. Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi çözmeliyiz ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye’nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız... Ama yine de bu konuyu aşabilirsek, CAATSA meselesi ortadan kalkacak ve F-35 konuşmalarına geri dönebileceğiz.

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